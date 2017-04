Real - Bayern. Manuel Neuer złamał kość w stopie

"Neuer dokładne badania przejdzie po powrocie do Monachium , a potem zostanie podjęta decyzja o odpowiednim leczeniu" - zaznaczono w komunikacie.Prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że kontuzja jest poważna."Manuela czeka osiem tygodni przerwy" - ocenił.31-letni golkiper urazu doznał podczas dogrywki we wtorkowym meczu w Madrycie z Realem, przy bramce Cristiano Ronaldo na 3:2 dla gospodarzy. Ostatecznie "Królewscy" wygrali 4:2 (jednego z goli dla ekipy gości zdobył Robert Lewandowski), a w pierwszym spotkaniu 2:1.Neuer niedawno zmagał się z kontuzją lewej stopy i przeszedł mały zabieg. Wrócił do gry właśnie na dwumecz z Realem.Bayernowi została jeszcze w tym sezonie do dokończenia rywalizacja w lidze niemieckiej i krajowym pucharze. W Bundeslidze podopieczni Carlo Ancelottiego na pięć kolejek przed końcem zmagań mają osiem punktów przewagi nad drugim w tabeli zespołem RB Lipsk. W Pucharze Niemiec z kolei czeka ich występ w półfinale.