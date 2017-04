Giro d'Italia. Philippe Gilbert zmuszony do zrezygnowania ze startu

Dopiero we wtorek Gilbert opuścił szpital, do którego trafił bezpośrednio po Amstel Gold Race. Lekarze zdiagnozowano u niego uraz nerki i zalecili dwutygodniową przerwę od roweru - poinformowała belgijska grupa Quick-Step.- To dla mnie wielki cios, że nie wystartuję w tym wyścigu, w którym w przeszłości odnosiłem sukcesy, ale tego typu kontuzja jest delikatna i lepiej nie spieszyć się z powrotem do treningów - powiedział Gilbert, zwycięzca trzech etapów w Giro d'Italia.Jubileuszowa, setna edycja Giro rozpocznie się 5 maja na Sardynii, gdzie rozegrane zostaną pierwsze trzy etapy. Kolarze odwiedzą także Sycylię i będą zmierzać na północ, przejeżdżając praktycznie przez całą długość kraju. Wyścig zakończy się 28 maja w Mediolanie. Wystartują 22 ekipy - wszystkie z World Tour oraz cztery z "dzikimi kartami", w tym polska grupa CCC Sprandi Polkowice