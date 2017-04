Siatkówka. Resovia znów pokonana, Jastrzębski Węgiel prowadzi w rywalizacji o brązowy medal

Wydaje się, że dla wtorkowych rywali brązowy medal znaczy co innego. Dla jastrzębian ma być nagrodą i niespodzianką, natomiast dla rzeszowian ratowaniem sezonu. Choć w meczu początkowo to właśnie goście po asie Fabiana Drzyzgi byli na prowadzeniu (9:7), to gospodarze raz po raz odrabiali straty grą przez środek lub do Macieja Muzaja (18:18). Ostatecznie siatkarze Jastrzębskiego Węgla postawili na blok i taktyczne zagrania, które zmyliły Piotra Nowakowskiego i Thibault Rossarda, kończąc set na korzyść śląskiej drużyny (25:21).Choć już pierwsze piłki drugiej partii pokazały wyraźną przewagę jastrzębian w dokładności zagrań i coraz słabszą dyspozycję kontuzjowanego Mateusza Masłowskiego (6:2), to przewaga gospodarzy okazał się krucha - po ataku Thomasa Jaeschke było 11:11. Od tego momentu to rzeszowianie utrzymywali się na prowadzeniu i przy wyniku 24:22 wydawało się, że set zostanie zapisany na ich konto. Ich dwa błędy własne rozpoczęły jednak rywalizację na nowo (28:28/31:31), co wykorzystali gospodarze, po dwóch atakach Sebastiana Schwarza odnosząc kolejne zwycięstwo w meczu (34:32).Po dziesięciominutowej przerwie zespół Marka Lebedewa bardzo szybko wyszedł na prowadzenie (15:10), jednak błyskawicznie odpowiedziała mu Resovia - atakiem Marko Ivovica z przechodzącej piłki niemalże doprowadziła do remisu (15:16). Przez kilka kolejnych akcji przewaga jastrzębian rosła, ale w najważniejszym momencie - przy stanie 23:23 - drużyna Andrzeja Kowala postawiła na większe ryzyko i to jej się opłaciło. Po ataku i zagrywce Jaeschke spotkanie wydłużyło się o kolejny set (26:24). Jak się okazało, ostatni. Seria błędów gości na początku czwartej partii i rosnąca pewność siebie Salvadora Hidalgo Olivy w polu serwisowym dały gospodarzom sześć punktów zapasu (16:9). Nie stracili go już do końca - pierwszy mecz o 3. miejsce PlusLigi zakończył się pomyłką Lukasa Tichacka w polu serwisowym (25:21).(25:21, 34:32, 24:26, 25:21)Stan rywalizacji: 1:0 dla Jastrzębskiego Węgla