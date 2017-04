Andreas Mikkelsen bliski powrotu do WRC?

Mikkelsen jest "sierotą" po zespole Volkswagena. Jako jedyny z trójki kierowców czterokrotnych mistrzów świata nie znalazł pracy po tym, jak koncern od 2017 roku zawiesił program w rajdowych mistrzostwach świata. Sebastien Ogier jeździ dla M-Sportu, Jari-Matti Latvala jest kierowcą Toyoty. Mikkelsen wciąż czeka.Norweg wygrał w karierze trzy rajdy, z czego dwa w poprzednim sezonie. Choć ma dobre zaplecze marketingowo-sponsoringowe, nie znalazł zatrudnienia w żadnym z zespołów, które startują w tegorocznym cyklu. Ale jest na każdym rajdzie. W Monte Carlo i na Korsyce triumfował, z ogromną przewagą, w barwach Skody w klasie WRC-2. W Szwecji i Meksyku przejechał całe zapoznanie.Ludzie z otoczenia Mikkelsena od początku roku rozmawiają z fabrycznymi zespołami na temat miejsca dla norweskiego kierowcy. Wydawało się, że Toyota może być zainteresowana po tym, jak bardzo rozczarowujący początek sezonu miał Juho Hanninen (punkty zdobył w Rajdzie Meksyku ). Teraz Mikkelsenowi najbliżej do Hyudaia.Jak podał motorsport.com jeszcze w tym tygodniu Norweg przetestuje i20 WRC. Zespół ma zakontraktowanych trzech kierowców do końca przyszłego roku. Thierry Neuville, Dani Sordo i Hayden Paddon zwolnieni raczej nie zostaną. Mówi się o tym, że Hyundai poważnie zastanawia się nad wystawieniem czwartego auta, by jeszcze bardziej zwiększyć swoje szanse na tytuł mistrzowski wśród producentów. Będzie to możliwe najwcześniej od przyszłego roku.- Rozmawiamy ze wszystkimi, ale nam nie chodzi o ten czy przyszły rok, ale po prostu o przyszłość. Wszystko zmierza w pozytywnym kierunku, wygląda to o wiele lepiej niż dwa miesiące temu - mówi dość ogólnie Mikkelsen.Norweg w najbliższej imprezie WRC, czyli Rajdzie Argentyny , nie pojedzie. Piąta runda rajdowych MŚ odbędzie się w dniach 27- 30 kwietnia , a bazą rajdu będzie Villa Carlos Paz.