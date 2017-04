Siatkówka. Dmytro Paszycki odchodzi z Lotosu Trefl

Paszycki był podstawowym środkowym gdańskiej drużyny, która ukończyła rozgrywki na ósmej pozycji. Ukrainiec wystąpił w 31 z 32 ligowych spotkań i zdobył w nich 301 punktów. Miał także 27 asów serwisowych oraz 65 punktowych bloków, co dało mu ósme miejsce w klasyfikacji najlepiej blokujących.29-letni środkowy był wypożyczony do Lotosu Trefl z Asseco Resovii, ale teraz jest wolnym zawodnikiem, bowiem skończył mu się także dwuletni kontrakt z rzeszowskim klubem. Gdańscy działacze nie zdecydowali się jednak podpisać nowej umowy z Paszyckim, który zamierza zmienić pozycję ze środkowego bloku na atakującego."Rozważaliśmy przedłużenie kontraktu z tym siatkarzem, jednak w wizji drużyny, którą stworzyliśmy wspólnie z trenerem Anastasim, był on wciąż rozpatrywany jako środkowy. Zawodnik planuje jednak zmienić swoją boiskową pozycję. Rozumiemy tę decyzję i wspólnie uznaliśmy, że w tej sytuacji dla rozwoju jego kariery najlepsza będzie zmiana zespołu" - wyjaśnił na klubowej stronie prezes Lotosu Trefl Dariusz Gadomski.Wcześniej w gdańskim klubie przedłużono kontrakt na najbliższy sezon z włoskim trenerem Andreą Anastasim. Wiadomo także, że w Lotosie Trefl nie będzie już występował 39-letni libero Piotr Gacek, który zakończył karierę. Ponadto umowy kończą się wszystkim podstawowym zawodnikom.