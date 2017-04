Skandal w Danii. Rzucali martwymi szczurami w zawodników przeciwnej drużyny

Wszystko zaczęło się w drugiej połowie. Zawodnik FC Kopenhaga - Ludwig Augustinsson - miał wykonać rzut rożny z narożnika umiejscowionego przy sektorze zajmowanym przez kibiców Broendby. To właśnie wtedy w jego kierunku zaczęły lecieć martwe gryzonie.Wszyscy w Danii są w szoku. Zastanawiają się, w jaki sposób kibice wnieśli na stadion szczury. - Rzucanie piwem to dość często spotykane zachowanie, ale zdechłe gryzonie, to już krok za daleko - powiedział w rozmowie z serwisem bold.dk Benjamin Verbić, zawodnik FC Kopenhaga , który podczas spotkania odkopnął martwe zwierzę.Kopenhaga w niedzielę wygrała 1:0 z Broendby i powiększyła swoją przewagę nad lokalnym rywalem do 13 punktów. Kamil Wilczek na boisku spędził 74 minuty.