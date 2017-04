NBA. Cavaliers i Spurs odnieśli drugie zwycięstwa

Od początku spotkania w San Antonio gospodarze mieli zdecydowaną przewagę. W pierwszej połowie osiągnęli 26-punktową przewagę. Goście na początku czwartej kwarty zbliżyli się do rywali na cztery punkty, ale gospodarze szybko powiększyli przewagę.Leonard osiągnął najlepszy rezultat w historii swoich występów w fazie play off. W rzutach wolnych był nieomylny (19 na 19), a na 14 rzutów z pola dziewięć było celnych. Do dorobku punktowego dołożył 11 zbiórek i dwie asysty. Poza nim czterech innych graczy Spurs zanotowało dwucyfrowe zdobycze punktowe: Tony Parker (15), Danny Green (12), LaMarcus Aldridge (11) i Pau Gasol (10).W drużynie gości natomiast najskuteczniejszy był Mike Conley, który zdobył 24 punkty.Trzeci mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w czwartek w Memphis.W drugim poniedziałkowym spotkaniu Cleveland Cavaliers pokonali Indiana Pacers 117:111 i również prowadzi 2:0 w rywalizacji do czterech zwycięstw. W drużynie gospodarzy najlepiej punktował Kyrie Irving, który zdobył 37 oczek. 27 punktów dołożył Kevin Love Trzeci mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w czwartek w Indianapolis. Cavaliers nigdy wcześniej nie przegrali rywalizacji na tym etapie, jeśli prowadzili 2:0.