Ekstraklasa. Kontuzja obrońcy Lecha. Skręcił kolano, we wtorek badania

Jan Bednarek opuścił boisko po pierwszej połowie piątkowego meczu z Wisłą Płock (3:0), gdyż podczas akcji w polu karnym rywala uszkodził sobie staw kolanowy. - Janek chciał grać dale, ale nie zamierzaliśmy ryzykować pogłębienia się urazu - mówi " Przeglądowi Sportowemu " doktor Paweł Cybulski.Co stało się Bednarkowi? - Odczuwał ból kolana , które podkręcił. Wszystko wskazuje na to, że zostały lekko naruszone więzadła poboczne. Najważniejsze, że nie ma opuchlizny. To pozytywna wiadomość - tłumaczy lekarz klubowy.Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane jednak dopiero we wtorek, kiedy reprezentant polskiej młodzieżówki przejdzie w Poznaniu badania.Lech na kolejkę przed podziałem punktów jest czwarty, traci cztery punkty do prowadzącej w tabeli Jagiellonii. W sobotę zagra u siebie z Ruchem Chorzów , początek meczu o 18.