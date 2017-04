Liga Mistrzów. Niemieccy śledczy: gdyby bomby w Dortmundzie zostały odpalone sekundę wcześniej, byłoby wielu rannych, a może i zabici

W zamachu na autobus Borussii Dortmund , wiozący drużynę na mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco", ranni zostali hiszpański piłkarz Marc Bartra i policjant z motocyklowej eskorty. Sprawcy zamachu wciąż są na wolności, a na ich tropie jest blisko stu śledczych. Jeden z nich w rozmowie z "Bild am Sonntag" tłumaczył, że gdyby zamachowcy odpalili trzy bomby wypełnione kawałkami metalu chwilę wcześniej, szkody byłyby dużo większe. Śledczy badają wiele wersji wydarzeń: zakładają zarówno atak islamistów, kogoś związanego ze środowiskami skrajnie lewicowymi lub prawicowymi, a nawet mafii bukmacherskiej.Pierwsze zatrzymania nie doprowadziły do sprawców, aresztowany został 25-letni Irakijczyk, związany z tzw. Państwem Islamskim , ale nie udowodniono mu udziału w zamachu w Dortmundzie - Prawdziwi sprawcy zamachu, bardzo groźni, nadal są na wolności - mówi informator "Bild am Sonntag". Śledczy wykluczyli natomiast jeden trop: ani zapalnik ani materiały wybuchowe nie pochodziły ze składów Bundeswehry.Po ataku pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Borussii z Monaco zostało przełożone na następny dzień, Borussia przegrała 2:3 a jej trener i piłkarze mieli żal do UEFA , że dała im tak mało czasu na ochłonięcie po tym co przeżyli. W środę rewanż w Monaco.