Mundo Deportivo: Ernesto Valverde coraz bliżej Barcelony

Do trzech razy sztuka

Valverde Basków trenuje nieprzerwanie od 2013 roku, ale sezon 2016/2017 może okazać się jego ostatnim w Bilbao. Szkoleniowiec uznał ponoć, że jest to idealny moment na zakończenie tego etapu kariery i spróbowania sił w jednym z czołowych europejskich klubów. Hiszpan czeka już tylko ponoć na oficjalną ofertę ze strony Barcelony - czytamy w "Mundo Deportivo".Póki co działacze z Camp Nou jedynie sondowali, czy Valverde byłby zainteresowany przejęciem zespołu po odchodzącym latem Luisie Enrique. Żadne wiążące rozmowy nie miały miejsca, ale obie strony dały sobie do zrozumienia, że wkrótce skontaktują się ze sobą ponownie. Największym konkurentem trenera Athletiku jest asystent Enrique - Juan Carlos Unzue.Choć w przeszłości klub zaryzykował i dał szansę Pepowi Guardioli czy Tito Vilanovie, którzy nie mieli wielkiego doświadczenia, tym razem szefostwo Barcelony doszło do wniosku, że potrzebuje sprawdzonych rozwiązań. Latem zespół opuści kilku zawodników, klub zamierza być aktywny na rynku transferowym, a nowy trener nie będzie miał wiele czasu na poukładanie drużyny. Valverde daje większą gwarancję na to, że Duma Katalonii ten burzliwy okres przejdzie w miarę łagodnie.Jak podkreśla "Mundo Deportivo", Barcelona zakontraktować Valverde będzie próbowała po raz trzeci. Poprzednio jego kandydatura pojawiła się po rezygnacji Tito Vilanovy i zwolnieniu Gerardo Martino. Za pierwszym razem na przeszkodzie stanęła dopiero co odnowiona z Athletikiem umowa, a w drugim przypadku działacze postawili ostatecznie na Luisa Enrique, choć mieli wybierać tylko pomiędzy nim a Valverde.