MŚ 2018. Rosja zaostrzyła kary dla kibiców

Rosjan będzie można w trybie pilnym skazać do 15 dni aresztu, ukarać grzywną do 20 tysięcy rubli (300 euro), a także nałożyć tzw. zakaz stadionowy, który maksymalnie może obowiązywać przez siedem lat.



W przypadku kibiców zagranicznych katalog kar przewiduje grzywnę do 50 tysięcy rubli (800 euro) oraz możliwość deportacji w trybie natychmiastowym.



Rosyjskie służby bezpieczeństwa - jak zapewniają przedstawiciele komitetu organizacyjnego MŚ - będą współpracowały ze swoimi odpowiednikami w innych krajach, po to, aby nie wpuścić w trakcie turnieju osób z aktualnym zakazem stadionowym.