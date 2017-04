Marca: Zinedine Zidane będzie trenerem Realu Madryt w przyszłym sezonie

Drugi Ferguson?

Francuz zasiał ostatnio w kibicach ziarno niepewności, mówiąc podczas jednej z konferencji prasowych, że nie wie, czy w kolejnym sezonie poprowadzi z ławki szkoleniowej zespół Królewskich. Dziennikarze "Marki" nie mają jednak żadnych wątpliwości. Pozostanie Zidane'a na stanowisku jest przesądzone, i to bez względu na wyniki, jakie Real uzyska w rozgrywkach krajowych i Lidze Mistrzów.Zarząd klubu i jego prezes mają pełne zaufanie do Francuza. Wszyscy zdają się być zadowoleni z jego stylu pracy, dlatego już od kilku tygodni wspólnie planują przygotowania do sezonu 2017/2018, a także skład kadry zespołu. "Marca" twierdzi, że Zidane będzie musiał podjąć trudne decyzje personalne. Choć publicznie wspiera BBC i podkreśla, że to skarb Realu, w biurach przy Concha Espina coraz głośniej mówi się o potrzebnych zmianach w formacji ofensywnej. Rola tercetu Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo może wkrótce osłabnąć - trójka blokuje transfery nowych gwiazd, ale też nie prezentuje w ostatnich miesiącach zadowalającego poziomu sportowego.Kontrakt Zidane'a z Realem wygasa w czerwcu 2018 roku. Co ciekawe, jak czytamy w "Marce", klub nie myśli póki co o jego przedłużaniu. Działaczom marzyłoby się powtórzenie projektu Sir Alexa Fergusona z Manchesteru United, ale jednocześnie zdają sobie oni sprawę, że we współczesnym futbolu takie wieloletnie związki są trudne do utrzymania. Dlatego też obie strony nie chcą obecnie podpisywać nowej umowy i komplikować sobie wzajemnie życia.Real Madryt czeka niezwykle ważny tydzień. We wtorek Królewscy zmierzą się w rewanżowym starciu z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (na Allianz Arena madrytczycy wygrali 2:1), a w niedzielę podejmą na Estadio Santiago Bernabeu Barcelonę w spotkaniu, które być może rozstrzygnie losy tytułu mistrzowskiego w Hiszpanii.Początek meczu Real - Bayern o godz. 20.45. Relacja w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.