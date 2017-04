Real - Bayern. Gareth Bale nie zagra z Bayernem. To już niemal pewne

Od czasu pierwszego spotkania z Bawarczykami, zakończonego zwycięstwem Królewskich 2:1, u Bale'a utrzymuje się obrzęk mięśnia płaszczkowatego prawej łydki - poinformowała "Marca", która jest przekonana, że we wtorkowy wieczór na murawie Estadio Santiago Bernabeu Walijczyka nie zobaczymy.Zinedine Zidane nie będzie także mógł skorzystać z Raphaela Varane'a i Pepe. Obaj wyłączeni z gry są co najmniej do końca kwietnia , co oznacza, że ominie ich mogące zadecydować o losach mistrzostwa Hiszpanii El Clasico. Na starcie z Barceloną może za to wrócić Bale.Początek meczu Real - Bayern we wtorek o godz. 20.45. Relacja w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.