Liga angielska. Jose Mourinho: Rashford był fantastyczny. Da życie po Zlatanie?

Goal.com przypomina, że tuż przed meczem wielu kibiców nie dawało Manchesterowi szans na zwycięstwo, wiedząc, że Mourinho postanowił posadzić na ławce rezerwowych Zlatana Ibrahimovicia. Szwed, który w bieżącym sezonie zdobył dla United 28 bramek we wszystkich rozgrywkach, wszedł na boisko dopiero w 83. minucie. Zmienił owacyjnie żegnanego Rashforda.Angielski napastnik już w siódmej minucie zdobył gola na 1:0. A później przez cały czas nękał obronę Chelsea . Obronę, ponoć dla niego zbyt wolną. - Marcus zagrał fantastycznie. Podobnie jak niedawno na Stamford Bridge [w ćwierćfinale Pucharu Anglii, przegranym przez United 0:1]. Wtedy ciągnął zespół, mimo że graliśmy w "10". I miał identyczną sytuację bramkową, jak teraz. Stwarza je, ponieważ jest szybszy od obrońców Chelsea - mówi Mourinho.Goal.com podkreśla, że Rashford ze swoją siłą był idealnym człowiekiem do wykonania planu United na ten mecz, czyli do fizycznego zdominowania Chelsea.- Wybrałem tę samą taktykę, którą zastosowałem ostatnio na Stamford Bridge. Dopóki graliśmy tam w 11, mieliśmy pełną kontrolę nad meczem. Przegraliśmy przez decyzję pozbawiającą nas jednego zawodnika. Wiedzieliśmy, że sprawimy Chelsea wielkie kłopoty, znów grając w ten sposób - tłumaczy Mourinho.Goal.com koncentruje się nie tyle na taktyce, co na przebłyskach poszczególnych piłkarzy. "W czwartek rządził Mchitarjan [był najlepszy i zdobył gola w zremisowanym 1:1 wyjazdowym meczu z Anderlechtem Bruksela w ćwierćfinale Ligi Europy], w niedzielę - Rashford. Zlatan nadal jest królem Manchesteru, ale jego odejście [z końcem sezonu wygasa kontrakt Szweda, nie wiadomo czy strony podpiszą nową umowę] wcale nie musi mieć tak strasznych skutków, jak się obawiano" - podsumowuje serwis.