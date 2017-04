Liga angielska. Courtois doznał kontuzji podczas gry w reklamie

W niedzielę na Old Trafford Chelsea przegrała z United 0:2 w szlagierze Premier League i jej przewaga nad drugim w tabeli Tottenhamem zmalała do czterech punktów (oba zespoły rozegrają jeszcze po sześć spotkań). W bramce gości po raz pierwszy w sezonie zagrał Asmir Begović. Wcześniej Bośniak nie dostawał szansa, bo Courtois spisywał się bez zarzutu. Belg w 14 meczach nie dał się pokonać, co jest najlepszym wynikiem w lidze.Przed starciem z Manchesterem Chelsea informowała tylko, że Courtois nie zagra przez kontuzję kostki. Po spotkaniu chyba jako pierwsze przyczynę kontuzji podało Sky Sports. Okazuje się, że mający 199 cm wzrostu 25-latek urazu nabawił się podczas gry w koszykówkę. A grał w nią na planie reklamy mającej promować NBA . "The Telegraph" przypomina, że Courtois to wielki fan ligi. Informuje też, że razem z nim w reklamie wystąpili: Begović, Nemnja Matić, Marcos Alonso i Nathan Ake, a wszystko działo się we wtorek. Nie wiadomo czy belgijski bramkarz zdąży wrócić do zdrowia na sobotnie starcie z Tottenhamem na Wembley w półfinale Pucharu Anglii. "To dziwne, że w kluczowym momencie sezonu zawodnicy są proszeni o udział w takich aktywnościach" - kwituje "The Telegraph".