Carlo Ancelotti zdradził, dlaczego został zwolniony z Realu Madryt

W ciągu dwóch lat spędzonych w stolicy Hiszpanii włoski trener zdobył z Realem długo wyczekiwaną przez madryckich fanów La Decimę (dziesiąty w historii klubu triumf w Lidze Mistrzów), Puchar Króla, Superpuchar Europy oraz klubowe mistrzostwo świata. W drugim roku dręczona plagą kontuzji drużyna nie wytrzymała trudów sezonu pod względem fizycznym i w końcowym efekcie przegrała walkę zarówno o mistrzostwo kraju, jak i LM. Ancelotti zapłacił za to posadą.W swojej biografii wyjawił, jak w ostatnich miesiącach pracy w Madrycie psuły się jego relacje z prezesem klubu Florentino Perezem. - Zaczęło się od statystyk UEFA, które wykazały, że trenujemy mniej od innych europejskich klubów. Gdy pojawiły się te dane, akurat po serii 22. wygranych z rzędu meczów przytrafiła nam się porażka. Prezes stwierdził, że powinniśmy więcej trenować, ja się z tym nie zgadzałem. Piłkarze musieli odpoczywać. Potem mieliśmy miesiąc pełen kontuzji, które doprowadziły do przegrania ligi. Cała ta sytuacja pokazała mi, że Real wierzy bardziej w statystyki niż moją pracę - wspomina włoski szkoleniowiec.Kroplą, która przelała dzban i miała w dużej mierze zadecydować o zakończeniu współpracy z trenerem, była sytuacja Garetha Bale'a. Walijczyk nie był zadowolony z pozycji, na jakiej wystawia go Ancelotti, o czym agent piłkarza poinformował prezesa. - Dostałem informację, że Florentino chce się ze mną widzieć po sesji treningowej, co się z reguły nie zdarzało. Usłyszałem, że Bale nie jest zadowolony, chciał grać za napastnikiem, nie na skrzydle, a ja powinienem dostosować ustawienie do jego potrzeb. Powiedziałem, że nie mogę zmienić formacji w trakcie sezonu. Tu chodzi o cały zespół, a nie jednego zawodnika - pisze Włoch i dodaje: - Od tego momentu moje relacje z prezesem nie były już takie jak na początku.W kolejnym sezonie, w którym drużynę objął Rafa Benitez, Real zmienił ustawienie, a Bale zaczął grać ustawiony za klasyczną "dziewiątką", tak jak w reprezentacji i ostatnim roku gry w Tottenhamie. O ile gra Walijczyka faktycznie uległa poprawie, zespół zawodził. Benitez z posadą pożegnał się już w styczniu 2016 roku, a jego miejsce zajął Zinedine Zidane, który kilka miesięcy później wygrał z Realem jedenasty Puchar Europy.