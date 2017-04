Rybus w wywiadzie dla Sport.pl: Kibice Bastii pomachali pięściami, a później chwycili za kamienie. To wielkanocne jaja!

Tak, ze sporym opóźnieniem, ale dotarliśmy do Lyonu. Na lotnisku wylądowaliśmy trochę po północy.- Dawno nie przeżyłem tylu emocji. Najpierw mecz z Besiktasem, teraz to wariactwo na Korsyce... Spodziewałem się, że będzie gorąco, przestrzegał mnie Mariusz Piekarski, który grał tam przez rok, ale chyba nikt nie miał pojęcia, że może być aż tak grubo.- Wszystko zaczęło się pod koniec rozgrzewki. Zawodnicy ofensywni poszli postrzelać na bramkę. Memphis Depay źle uderzył i trafił w głowę jednego z fanów. Od razu poszedł przeprosić, ale jakiś krewki kibic wyskoczył do niego z łapami, mówiąc wprost zaczął się rzucać. W tym czasie stałem bliżej linii środkowej, z innymi obrońcami. Jeden z kolegów mówi: "dawaj Ryba, lecimy!". I pobiegliśmy. Zaczęliśmy uspokajać ludzi. To wszystko, co się wydarzyło, to jakieś wielkanocne jaja . Na stadionie nie było ani policji, ani ochrony.- Tak. Niby mieli dbać o spokój, a sami prowokowali moich kolegów.- Na szczęście nie dostałem nawet kopniaka. A kilku chłopaków je wyłapało. Przepychanki trwały dłuższą chwilę. Na początku pomyślałem, że lecę w bój, ale później przyszła myśl: "Ryba, uspokój się, nie rżnij kozaka". Po co rzucać się na tłum? Jeden z kumpli sprzedał kibicowi kopa, ale to była samoobrona. Nie warto jednak było prowokować tych ludzi. I tak byli bardzo agresywni.- Siedzieliśmy w szatni i czekaliśmy na decyzję czy gramy. Trwały różne narady.- A co my mieliśmy do gadania? Nie chcieliśmy, ale musieliśmy. Gdybyśmy nie wyszli z szatni, pewnie dostalibyśmy walkowera. Po bijatyce rozpoczęły się negocjacje Maxime'a Gonalonsa, naszego kapitana, prezydentów klubów, delegata i sędziów. W końcu piłkarze Bastii stanęli w tunelu gotowi do wyjścia. To jaki był wybór? Wyszliśmy i my. Wiadomo, że nam się to nie podobało, ale trzeba było decydować.- Wtedy byłem już w tunelu. Za mną zostało kilku piłkarzy, którzy siedzieli na ławce rezerwowych. Gdy schodziłem do szatni, usłyszałem tylko wrzask tłumu. Chciałem zawrócić, ale złapał mnie jakiś steward i nie chciał puścić. Okazało się, że inny steward rzucił się na naszego drugiego bramkarza. Ale to widziałem tylko na powtórce.- Tak mi się wydaje. Już kiedy szliśmy do szatni, nasz środkowy obrońca Mapou Yanga-Mbiwa powiedział sędziemu, że mecz jest zakończony. I od razu poszedł pod prysznic. On się tam kąpie, a tu przychodzi jakiś facet i mówi nam, że jednak mamy grać. Ale drugi raz na to nie poszliśmy, odmówiliśmy. Po 20 minutach zmienili decyzję i powiedzieli, że jednak spotkanie jest zakończone. Zanim informacja została przekazana kibicom, kazali nam się wykąpać i uciekać do autokaru. Nie pamiętam, żeby chłopaki wcześniej tak szybko wyskakiwali spod pryszniców! Poszliśmy przed stadion, tam bramy pozamykane, fani Bastii już na nas czekali. Wciąż nie było policji, ochrony. To wróciliśmy do szatni. Godzinę czekaliśmy, aż policjanci utorują nam trasę.- Jechaliśmy przez grad kamieni.