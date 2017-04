World Games. Duże zainteresowanie żużlem

Przygotowania do The World Games są już na ostatniej prostej. W centrum Wrocławia na sto dni przed inauguracją imprezy został uruchomiony specjalny zegar, który odmierza czas do ceremonii otwarcia. Z największych inwestycji związanych z igrzyskami sportów nieolimpijskich do użytku została oddana nowa pływalnia oraz przebudowany Stadion Olimpijski. Następny w kolejce jest tor wrotkarski.- Tor czeka już tylko na lepszą pogodę, by położyć ostatnią warstwę nawierzchni na pętli do jazdy szybkiej. Temperatura musi przekroczyć 15 stopni Celsjusza przez kilka dni. Myślę, że to kwestia kilku tygodni. Oprócz tego kończymy wszystkie prace związane z logistyką The World Games 2017 - wyjaśnił w rozmowie z PAP Przychodny.Prezes komitetu organizacyjnego imprezy zwrócił uwagę, że do stolicy Dolnego Śląska tylko samych sportowców ma przyjechać blisko cztery tysiące, a do tego trzeba dodać trenerów, delegatów i innych gości, za których transport, zakwaterowanie i wyżywienie jest odpowiedzialny Wrocław. - Oczywiście, pracujemy także nad przeprowadzeniem samych zawodów sportowych, które dla większości dyscyplin mają rangę równą, lub większą niż mistrzostwa świata - dodał.Równocześnie do przygotowań trwa już sprzedaż wejściówek na poszczególne zawody oraz ceremonię otwarcia. - Bilety na zawody sprzedajemy od 23 lutego . Największym zainteresowaniem cieszą się zawody żużlowe - rozeszło się 30 procent. Jesteśmy blisko kompletu na rywalizację w ultimate frisbee, czyli latających dysków. Na kolejnych miejscach jest futbol amerykański i sporty gimnastyczne - zdradził Przychodny.Organizatorzy przewidują, że duże zainteresowanie wzbudzi też ceremonia otwarcia, która będzie blisko trzygodzinnym widowiskiem z udziałem 400 artystów i odbędzie się na Stadionie Wrocław . - Sam sprzęt i konstrukcje potrzebne do wzniesienia scen przywiezie 60 samochodów ciężarowych. Wystąpią m.in. Jimek, który pokieruje orkiestrą symfoniczną grającą utwory hip-hopowe, będzie Kamil Bednarek , Igor Herbut z zespołu Lemon, Dawid Kwiatkowski i ByMy. Do tego zaplanowano, wzorem igrzysk olimpijskich, przemarsz od 2 do 3 tysięcy sportowców z ponad 100 krajów świata. Ceremonię reżyseruje Krzysztof Materna - dodał Przychodny.Bilety na ceremonię otwarcia a także na same zawody można kupować przez internet, ale również w punktach stacjonarnych na terenie całego kraju. "Wejściówki są w przystępnych cenach, w większości od 10 do 20 złotych. Nieco więcej trzeba zapłacić za wstęp na zawody żużlowe i taneczne. Przed samymi zawodami też będzie można kupić bilety w kasach, ale by uniknąć kolejek, polecam zakup przez stronę internetową" - zaznaczył prezes komitetu organizacyjnego wrocławskiej imprezy.Igrzyska sportów nieolimpijskich The World Games 2017 rozpoczną się 20 lipca i potrwają dziesięć dni. Weźmie w nich udział około 4 tys. sportowców z całego świata, którzy będą rywalizować w 31 dyscyplinach.