Tenis. Szarapowa i Nadal brylują na portalach społecznościowych

Drugie miejsce pod względem zainteresowania kibiców na Twitterze zajmuje wiceliderka rankingu WTA Amerykanka Serena Williams - podał serwis Tennis world.Na trzecim ex aequo są 18-krotny triumfator turniejów Wielkiego Szlema Szwajcar Roger Federer (obecnie 4. lokata w ATP) i Serb Novak Djokovic (2. ATP). Obaj mają po 7 mln śledzących ich wpisy.Na Facebooku Rosjanka, była liderka światowego rankingu, wyprzedza popularnością Federera (14,8 mln) i Nadala (14,7 mln).Szarapowa po wykryciu w jej w organizmie meldonium została zdyskwalifikowana przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) najpierw na dwa lata, ale w wyniku odwołania do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) karę skrócono o dziewięć miesięcy. Do gry może wrócić 26 kwietnia , tydzień po 30. urodzinach. Agnieszka Radwańska, plasująca się obecnie na ósmej pozycji w klasyfikacji tenisistek, ma znacznie mniej osób śledzących jej profile w porównaniu z największymi gwiazdami dyscypliny - na Twitterze obserwuje jej wpisy 260 tys. osób, a na Facebooku - 965 tys.