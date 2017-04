Piłka nożna. Carlos Tevez zamiast na mecz wybrał się do Disneylandu

Tevez, który w Chinach zarabia rocznie 38 mln euro, oficjalnie leczy kontuzję mięśnia nogi. Piłkarz został jednak sfotografowany w parku Disnleyland, spacerując po jednej z alei."Pytam się, czy Shenhua opłaca także jego wydatki w Disneylandzie?" - to tylko jeden z komentarzy w sieci.Rzecznik prasowy klubu Ma Yue powiedział agencji AFP, że z powodu kontuzji Argentyńczyk nie był brany pod uwagę do składu na najbliższy mecz, a do parku rozrywki wybrał się prywatnie.Absencja napastnika nie przeszkodziła drużynie z Szanghaju w zwycięstwie nad zespołem Changchun Yatai 3:2.Od swojego przyjazdu do Chin Tevez strzelił tylko jednego gola w czterech meczach. Szanghaj Shenhua zajmuje w tabeli ekstraklasy 11. miejsce.