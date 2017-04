Premier League. Manchester United pokonał Chelsea w hicie na Old Trafford

Zanim jeszcze na Old Trafford wybrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, o meczu dużo rozmawiano w kontekście nieobecnych. Z Chelsea do Manchesteru, z powodu kontuzji kostki, nie pojechał Thibaut Courtois, a na rozgrzewce tuż przed spotkaniem urazu nabawił się Marcos Alonso. Jose Mourinho zaś zdecydował, że niedzielną rywalizację na ławce rezerwowych rozpoczną Zlatan Ibrahimović i Henrikh Mkhitaryan.Nieobecność dwóch podstawowych, ofensywnych zawodników nie przeszkodziła jednak United w zdominowaniu meczu i pewnym wygraniu go. Już w 7. minucie, po doskonałym podaniu Herrery, gola w sytuacji sam na sam z Asmirem Begoviciem strzelił Rashford. Po tej bramce do sędziego duże pretensje mieli piłkarze Chelsea, ponieważ kontratak United rozpoczął się po tym, jak Herrera ręką zatrzymał podanie Nemanji Maticia."The Blues" w pierwszej połowie na Old Trafford nie zaistnieli, goście powinni się cieszyć, że na przerwę schodzili w pełnym składzie, bo boisko z czerwoną kartką mógł opuścić Diego Costa. Odmiany drużyny Antonio Conte po przerwie jednak nie było. Co więcej, chwilę po niej, lider Premier League przegrywał już 0:2. Po uderzeniu z dystansu i rykoszecie gola strzelił Herrera, który tym samym ustalił wynik spotkania.Na sześć kolejek przed końcem rozgrywek Chelsea ma cztery punkty przewagi nad drugim Tottenhamem. Kolejny mecz w lidze "The Blues" zagrają 25 kwietnia , kiedy na własnym stadionie podejmą Southampton. Dzień później "Koguty" na wyjeździe zmierzą się z Crystal Palace. Wcześniej, bo już w przyszłą sobotę obie ekipy zagrają ze sobą na Wembley w półfinale Pucharu Anglii.Manchester United po 31 rozegranych meczach zajmuje piąte miejsce w tabeli. Do czwartego Manchesteru City "Czerwone Diałby" tracą trzy punkty i mają jeden zaległy mecz do rozegrania. W czwartek drużyna Mourinho na Old Trafford podejmie RSC Anderlecht w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Europy.