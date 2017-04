Barcelona potwierdziła pierwszy letni transfer? "Tak, poważnie to rozważamy"

Deulofeu Camp Nou opuścił w 2013 roku, kiedy został wypożyczony do Evertonu. Angielski klub wykupił go dwa lata później, ale w kontrakcie zawodnika znalazła się klauzula umożliwiająca mu powrót do Barcelony, o ile w ciągu trzech kolejnych sezonów Katalończycy zdecydują się na taki ruch i zapłacą The Toffees 12 milionów euro - kwotę dwukrotnie wyższą od tej, za jaką Anglicy kupili Hiszpana. Wszystko wskazuje na to, że Barcelona swojego wychowanka tego lata odzyska.Pomocnik na boiskach Premier League nie błyszczał, odbudował się dopiero w Serie A . W styczniu tego roku Everton wypożyczył go do Milanu, gdzie w trzynastu dotychczasowych występach strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Dobra gra przyciągnęła uwagę Barcelony, która, jak potwierdził dyrektor sportowy Katalończyków, jest skłonna dać piłkarzowi jeszcze jedną szansę.- Deulofeu to absolutnie przyszłościowa opcja dla Barcelony. Przyznaje, że poważnie rozważamy sprowadzenie go z powrotem, by był częścią kadry pierwszej drużyny - powiedział na antenie TV3 Robert Fernandez.Katalońska prasa jest przekonana, że do transferu dojdzie. Nawet jeśli zawodnik nie przebije się do składu, Barcelona bez większego problemu sprzeda go z zyskiem w kolejnym sezonie.