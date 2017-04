Siatkówka. Zagraniczne media: Nicolas Uriarte ze Skry trafi do Gi Group Monza

Choć sezon 2016/2017 jeszcze się nie skończył, to aktywność transferowa klubów rośnie. Do dużych zmian może dojść w PGE Skrze Bełchatów . Choć władze przedłużyły kontrakty z Mariuszem Wlazłym , Karolem Kłosem i Robertem Milczarkiem, to roszady mogą dotknąć innych podstawowych zawodników drużyny.Wczoraj portal volleyball.it poinformował o prawdopodobnym transferze reprezentanta Polski i 5. rozgrywającego rundy zasadniczej, Grzegorza Łomacza, właśnie do klubu z Bełchatowa. Wspomniano, że w zamian Skrę miałby opuścić Nicolas Uriarte. Dziś media są bardziej konkretne - według nich Argentyńczyk przeniesie się do włoskiego Gi Group Monza, by ponownie grać pod kierownictwem było trenera polskiego zespołu, Miguela Falaski. Worldofvolley.com wskazało również, że aktualny rozgrywający włoskiej drużyny, Nikola Jovović, ma kilka ofert z Turcji i Rosji, więc najprawdopodobniej tego lata opuści Gi Group Monza.Obecnie PGE Skra Bełchatów gra o mistrzostwo Polski z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Po sezonie 2016/2017 zespół ten prawdopodobnie opuści jego trener, Philippe Blain, który związał się ze sztabem szkoleniowym reprezentacji Japonii.