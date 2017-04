Katarzyna Niewiadoma trzecia w Amstel Gold Race

Reprezentantka gospodarzy uzyskała 55 sekund przewagi na czteroosobową grupą pościgową. Drugie miejsce wywalczyła Brytyjka Elizabeth Deignan (Boels Dolmans), a na trzecim sklasyfikowano ex aequo Niewiadomą oraz Holenderkę Annemiek van Vleuten (Orica), które w tym samym momencie przecięły "kreskę". Piąta była Włoszka Elisa Longo Borghini (Wiggle High5).Małgorzata Jasińska (Cylance, Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana) i Agnieszka Skalniak (Astana) zajęły lokaty w trzeciej dziesiątce ze stratą 3.36 do triumfatorki.Zawodniczki rywalizowały na trasie z Maastricht do Berg en Terblijt, liczącej 121,6 km.W wyścigu mężczyzn (264 km) Michała Kwiatkowski (Sky), zajął w niedzielę drugie miejsce. Polak triumfował w Amstel Gold Race w 2015 roku.