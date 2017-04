Premier League. Thibaut Courtois nie zagra przeciwko Manchesterowi United

Massive blow for Chelsea. No Thibaut Courtois against Manchester Unitex today. He suffered an ankle injury in training. #mufc #cfc pic.twitter.com/GktWbhvka9 — Kristof Terreur ?? (@HLNinEngeland) April 16, 2017

24-letni bramkarz nie pojechał z zespołem do Manchesteru, gdzie lider rozgrywek w niedzielę o godz. 17 zmierzy się z drużyną Jose Mourinho . Oznacza to, że na Old Trafford między słupkami Chelsea stanie Bośniak Asmir Begović, dla którego będzie to pierwszy występ w tym sezonie Premier League Jak poinformował dziennikarz belgijskiego portalu "Het Laatste Nieuws" Kristof Terreur Antonio Conte i jego sztab szkoleniowy mają nadzieję, że Courtois zdąży wykurować się do soboty, kiedy "The Blues" na Wembley zmierzą się z Tottenhamem w półfinale Pucharu Anglii.Brak belgijskiego bramkarza będzie dla Chelsea ogromnym osłabieniem. Courtois w tym sezonie zachował najwięcej czystych kont w lidze (14), w każdym spotkaniu zalicza średnio 1,58 skutecznej interwencji.