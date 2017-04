Barcelona sprzeda latem kilku zawodników. Będzie wietrzenie szatni

Barcelona jest już praktycznie jedną nogą poza ćwierćfinałami Ligi Mistrzów, a kwestia tytułu mistrza Hiszpanii może rozstrzygnąć się w najbliższą niedzielę, kiedy Katalończycy zmierzą się w Madrycie z Realem. Nawet jeśli podopieczni Luisa Enrique pokonają Królewskich i zrównają się z nimi punktami w tabeli, drużyna ze stolicy wciąż będzie w teoretycznie lepszej sytuacji w kontekście batalii o mistrzostwo - Real wciąż ma do rozegrania zaległe spotkanie z Celtą.Dyrekcja sportowa klubu jest świadoma, że w drużynie potrzebne są zmiany. Dlatego też Barcelona będzie bardzo aktywna podczas letniego okienka transferowego. Będzie jednak nie tylko kupować, ale i sprzedawać. Pierwszymi do odstrzału według katalońskiego "Sportu" są Jeremy Mathieu, Javier Mascherano i Arda Turan. Mówi się także o sprowadzonym przed tym sezonem Andre Gomesie, do którego już przylgnęła łatka jednego z największych niewypałów transferowych Barcelony ostatnich lat.Kluczowe decyzje zostaną podjęte dopiero po zakończeniu sezonu. Ważna dla Roberta Fernandeza, dyrektora sportowego klubu, będzie także opinia nowego trenera Dumy Katalonii. Nazwisko szkoleniowca, który zastąpi Luisa Enrique, poznamy prawdopodobnie w maju - poinformował niedawno Fernandez.