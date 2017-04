Bundesliga. Robert Lewandowski po treningu z drużyną: czuję się dobrze

- Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi się dziś zrobić na treningu. Wszystko jest w porządku - podkreślił Lewandowski.Kapitan reprezentacji Polski doznał urazu 8 kwietnia w meczu ligowym z Borussią Dortmund , wygranym przez Bawarczyków 4:1. Zdobył wówczas dwie bramki - z rzutu wolnego i karnego. Dobry występ okupił jednak urazem barku. Z tego powodu zabrakło go w pierwszej odsłonie ćwierćfinałowej rywalizacji z Realem. Gospodarze przegrali wówczas 1:2. Rewanż odbędzie się 18 kwietnia w Madrycie.W sobotę - w spotkaniu ligowym z Bayerem w Leverkusen (0:0) - napastnika znowu zabrakło w składzie mistrza Niemiec. Tym razem pauzował za kartki.Eksperci zgodnie podkreślają duże znaczenie Lewandowskiego dla bawarskiej drużyny. "On jest niezastąpiony" - podkreślił słynny w przeszłości niemiecki piłkarz Lothar Matthaus.W bardziej stonowany sposób wypowiadał się z kolei trener Bayernu Carlo Ancelotti. - Jesteśmy silni z Lewandowskim, ale bez niego również - zapewnił Włoch.Media wyliczyły, że odkąd 28-letni zawodnik przeszedł do zespołu z Monachium w 2014 roku, to opuścił zaledwie osiem meczów ze 148.