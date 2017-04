Bundesliga. Robert Lewandowski wraca do zdrowia. "Jakbym nie pauzował, to bym grał na pewno"

Najlepszy polski zawodnik przed tygodniem doznał kontuzji barku w starciu przeciwko Borussii Dortmund (4:1). Lewandowski strzelił w nim dwa gole, jednak spotkania nie dokończył, bo po faulu Romana Buerkiego doznał urazu. Ten wykluczył go ze środowego meczu ćwerćfinału Ligi Mistrzów, w którym Bayern przegrał u siebie 1:2 z Realem Madryt Chociaż na temat stanu zdrowia naszego piłkarza co i rusz dochodzą sprzeczne informacje, to wydaje się, że Lewandowski jest bliski powrotu na boisko. Podczas transmisji spotkania Bayernu z Bayerem Leverkusen Mateusz Borek poinformował, że otrzymał od napastnika sms, w którym ten napisał, że gdyby nie zawieszenie za kartki, to już w sobotę pojawiłby się na murawie.Rewanż Real - Bayern we wtorek w Madrycie o godz. 20.45.