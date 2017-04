Siatkówka. Grzegorz Łomacz trafi do PGE Skry Bełchatów, a Robbert Andringa do olsztyńskiego AZS-u?

Według doniesień włoskiego volleyball.it i Giacomo Tarsiego w PGE Skrze Bełchatów może dojść do zmiany na pozycji rozgrywającego. Finaliści tegorocznej edycji mistrzostw Polski mają nie kontynuować współpracy z Argentyńczykiem Nicolasem Uriarte i w zamian za niego zatrudnić zawodnika Cuprum Lubin , Grzegorza Łomacza.W artykule wspomniano również o możliwym transferze Fina Eemi Tervaportti do Espadonu Szczecin . Ponoć Indykpol AZS Olsztyn szykuje się do przedłużenia kontraktów z Pawłem Woickim, Danielem Plińskim, Adrianem Buchowskim oraz Ezequielem Palaciosem. Poza tym w kręgu zainteresowań nowej drużyny Roberto Santilliego ma być również holenderski przyjmujący Robbert Andringa, który ostatni sezon spędził we francuskim Stade Poitiers.Grzegorz Łomacz w sezonie zasadniczym był notowany jako 5. rozgrywający w Polsce. Z 6. drużyną PlusLigi, Cuprum Lubin związany jest od 2014 roku. Wcześniej grał w Lotosie Treflu Gdańsk , Jastrzębskim Węglu oraz AZS-ie Politechnika Warszawska. Od 2009 roku występuje w reprezentacji Polski. Na swoim koncie ma 112 meczów.