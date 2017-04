Formuła 1. Pierwsze w karierze pole position Bottasa

27-letni Bottas w decydującej części kwalifikacji pokonał jedno okrążenie toru w 1.28,769. Obok niego do rywalizacji przystąpi jego kolega ze stajni Brytyjczyk Lewis Hamilton , który był wolniejszy o 0,023 s.To kosztowało także wicemistrza świata przerwanie serii. Hamilton walczył w sobotę o siódme kolejne pole position i dążył do poprawienia rekordu Ayrtona Senny, który miał ich osiem z rzędu.W sezonie 2017 odbędzie się 20 wyścigów. Tytułu mistrzowskiego nie obroni Niemiec Nico Rosberg, który zakończył karierę.Grand Prix Bahrajnu to trzecia runda tegorocznego sezonu Formuły 1 . Start wyścigu w niedzielę o 17.