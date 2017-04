Serie A. Remis drużyny Szczęsnego, zwycięstwo zespołu Skorupskiego

Roma przegrywała od 22. minuty i bramki Słoweńca Jasmina Kurtica. W 50. wyrównał Bośniak Edin Dżeko . W tabeli zespół z Rzymu ma osiem punktów straty do prowadzącego Juventusu Turyn . "Stara Dama" dzięki dwóm trafieniom Argentyńczyka Gonzalo Higuaina pokonała na wyjeździe Pescarę 2:0.Empoli natomiast jest 17., ale jego przewaga nad strefą spadkową wzrosła do pięciu punktów. Zwycięską bramkę tuż przed ostatnim gwizdkiem z karnego zdobył Manuel Pasqual.W sobotę odbyły się także derby Mediolanu. Starcia Interu i AC Milan nie elektryzują już jak kiedyś, ale tym razem na San Siro nie zabrakło emocji. Do przerwy 2:0 prowadził Inter po golach Antonio Candrevy i Mauro Icardiego. Milan do remisu doprowadził w końcówce. W 83. minucie trafił Alessio Romagnoli, a w doliczonym przez sędziego czasie gry Cristian Zapata.W tabeli Milan jest szósty, a Inter siódmy.