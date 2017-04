Ekstraklasa. Pazdan i Odjidja-Ofoe odejdą z Legii?

Letnie okienko transferowe będzie pierwszym, w którym po zmianach w klubie, rolę prezesa pełnić będzie Dariusz Mioduski. Na temat potencjalnych osłabień Legii w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" wypowiedział się jego poprzednik Bogusław Leśnodorski.- Wiadomo, że Pazdan odejdzie. Vadis pewnie też, tak się z nim dogadaliśmy. Ci goście mają jedno życie, ile razy możesz starać się ich przekonywać. Uwierzyli nam, że ta drużyna jest w stanie walczyć o najwyższe cele, które spowodują, że będę mieć satysfakcję sportową, poprawią się ich finanse, będzie zachowana jakość treningów, a cały klub zafunkcjonuje na top-poziomie na wszystkich polach - powiedział.Czy dwaj kluczowi piłkarze opuszczą Legię latem? To do końca jasne nie jest. Wiadomo, że Pazdanowi nikt problemów z odejściem robić nie będzie, jeśli na Łazienkowską wpłynie oferta, która zadowoli obie strony. Zatrzymanie Vadisa jest natomiast priorytetem na letnie okienko transferowe dla mistrzów Polski.Belg, który trafił do Legii przed rokiem, stał się nie tylko gwiazdą drużyny, ale też najlepszym piłkarzem ekstraklasy. W klubie doceniają umiejętności Belga i już przedstawili mu propozycję nowej umowy. Warszawiacy są w stanie zaproponować zawodnikowi dużą podwyżkę, by nakłonić go do pozostania w zespole. Sam Vadis podobno bardzo dobrze czuje się w stolicy i jest gotów rozważyć ofertę mistrza Polski.W ostatnim czasie belgijskie media podały, że legionistą zainteresowany jest RSC Anderlecht . Odjidja-Ofoe w obecnym sezonie wystąpił w 34 meczach, w których strzelił cztery gole i zaliczył 10 asyst.