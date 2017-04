Liga Mistrzów. Problem Bayernu Monachium. Jerome Boateng kontuzjowany!

Jego występ w Madrycie (wtorek, 20.45) stoi teraz pod sporym znakiem zapytania. Środkowy obrońca ma problem z przywodzicielem i na pewno opuści sobotnie starcie ligowe z Bayerem Leverkusen (18.30). W tym meczu zabraknie również Matsa Hummelsa, który ze względu na kontuzję kostki opuścił pierwszy mecz z Realem i lekarze Bayernu robią wszystko, by był gotowy na rewanż. Z tego względu z Bayerem na środku obrony zagra David Alaba, a na lewej stronie Juan Bernat.Z Bayerem nie wystąpi również Robert Lewandowski , który jest zawieszony na to spotkanie za nadmiar żółtych kartek. Ze względu na uraz barku również nie grał w pierwszym starciu z Realem, ale na rewanż będzie gotowy w 100 proc. Przed Bayernem trudne zadanie - po porażce 1-2 w Monachium musi strzelić w Madrycie co najmniej dwa gole, by awansować do półfinału.