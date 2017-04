"Spiegel": Cristiano Ronaldo był oskarżony o gwałt. Gestifute: Te oskarżenia to dziennikarska fikcja

Do przestępstwa miało dojść 12 czerwca 2009 roku. Ronaldo przebywał na wakacjach z bratem i kuzynem w Las Vegas. Na policję zgłosiła się kobieta, która oskarżyła piłkarza o gwałt. Elementem, który szczególnie zapadł jej w pamięci miał być biały różaniec, który Ronaldo nosił na szyi.Prawnicy Portugalczyka zawarli ugodę z domniemaną poszkodowaną. Według informacji niemieckiej gazety, słynny piłkarz Realu Madryt zapłacił kobiecie 375 tys. dolarów.Jak zareagowało na to Gestifute? - Niemiecka gazeta Der Spiegel opublikowała długi artykuł w sprawie domniemanego gwałtu, jaki miał mieć miejsce w 2009 roku. Ten artykuł jest niczym innym jak dziennikarską fikcją. Domniemana ofiara nie chce się ujawnić i nie potwierdziła prawdziwości oskarżeń. Gazeta oparła swoją narrację o niepodpisane dokumenty, gdzie strony nie są zidentyfikowane oraz na mailach pomiędzy prawnikami, które nie dotyczą Cristiano Ronaldo i których prawdziwości nie da się zweryfikować. Rzekomy list miał zostać wysłany zawodnikowi przez tak zwaną ofiarę, ale Cristiano nigdy go nie otrzymał.- Oskarżenia "Spiegla" są fałszywe i Cristiano Ronaldo zrobi wszystko co w jego mocy, by na nie zareagować. Oskarżenia o gwałt są obrzydliwe i oburzające. Ronaldo nie pozwoli, by wpłynęło to na jego reputację - czytamy w oświadczeniu.