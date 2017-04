Liga Mistrzów. Luis Enrique skrytykował swoich piłkarzy, w tym Neymara

Według stacji TV3 najbardziej oberwało się trzem zawodnikom: Gerardowi Pique, Javierowi Mascherano oraz Neymarowi. Pique miał źle ustawiać się w obronie, Mascherano ogólnie za słaby występ (po jednym z zagrań Enrique krzyknął "O Boże, Masche..."), za to Neymar miał grać bliżej bramki Juventusu.Całemu zespołowi dostało się za brak odpowiedniego nastawienia do meczu, zwłaszcza w pierwszej połowie. Rewanż we wtorek o 20.45 na Camp Nou. Wcześniej, bo w sobotę, Barcelona zagra ligowy mecz u siebie z Realem Sociedad (20.45) - brak zwycięstwa sprawi, że obrona mistrzostwa Hiszpanii stanie się jeszcze trudniejsza. Obecnie "Duma Katalonii" ma trzy punkty straty do Realu Madryt i o jeden rozegrany mecz więcej.