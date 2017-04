Liga Mistrzów. Borussia Dortmund myślała nad wycofaniem się z rozgrywek

Nuri Sahin opowiada o zamachu. Wzruszające słowa

Dortmund oburzony zachowaniem UEFA. "Potraktowano nas jak zwierzęta"

Zdaniem Watzke to nie był tak naprawdę atak na jego klub, tylko "na Niemcy". Po zastanowieniu Borussia postanowiła nie wycofywać się z LM, gdyż "byłoby to zwycięstwo terrorystów".Przypomnijmy: we wtorek autokar Borussii z piłkarzami na pokładzie zmierzał na Signal Iduna Park, gdzie tego samego wieczora zespół miał podjąć AS Monaco w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Około dziesięć kilometrów od stadionu na drodze autokaru zdetonowano trzy ładunki wybuchowe. W wyniku jednej z eksplozji ucierpiał Marc Barta, który złamał nadgarstek i został raniony odłamkami autokarowej szyby. Piłkarz trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację - jego zdrowiu nic nie zagraża.Spotkanie ostatecznie rozegrano w środę. BVB przegrało 2-3, rewanż w środę w Monako.Nuri Sahin był jednym z piłkarzy Borussii Dortmund podróżujących klubowym autokarem, który we wtorkowy wieczór zaatakowano ładunkami wybuchowymi. Po meczu z Monaco zawodnik udzielił wywiadu i wrócił do wydarzeń, jakie miały miejsce kilka kilometrów od stadionu.Zdaniem trenera dortmundczyków Thomasa Tuchela jego zespół został wręcz zmuszony do rozegrania tego spotkania przez UEFA, i to mimo protestów ze strony klubu.