Primera Division. Xavi: Dani Alves powinien znowu grać w Barcelonie

- Zdecydował się odejść, ale dla mnie to najlepszy prawy obrońca na świecie w tym momencie. Barcelonie bardzo go brakuje - uważa grający w Katarze Xavi. Alves odszedł latem do Juventusu po ośmiu latach spędzonych na Camp Nou i zagrał we wtorkowym ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w którym "Stara Dama" pokonała mistrzów Hiszpanii aż 3-0.- Nie czułem się już dobrze w Barcelonie - wytłumaczył swoją decyzję Alves. Trener Luis Enrique chciał go zatrzymać, ale Brazylijczyk zdecydował się "poszukać szczęścia gdzie indziej".Dwa gole w niedawnym meczu dla Juventusu strzelił Paulo Dybala. - To zawodnik Juve z największym talentem. To byłby dobry piłkarz dla Barcelony w przyszłości - stwierdził Xavi. Legendarny pomocnik uważa, że znakomitym wzmocnieniem byłby również pomocnik Paris Saint-Germain Marco Verratti, którego porównał do siebie.