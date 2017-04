Arkadiusz Milik zaproszony na mecz Ajaksu! Piękny gest

Milik grał w Amsterdamie w latach 2014-2016 i był najskuteczniejszym zawodnikiem w tym czasie - w 75 meczach strzelił aż 47 goli i zaliczył 12 asyst. Latem przeszedł za 32 mln euro do Napoli, co jest rekordem w historii Ajaksu.Polak ma oficjalnie pożegnać się z byłym klubem przed rozpoczęciem spotkania z Heerenveen (niedziela, 20.45). Wcześniej nie było do tego okazji; Milik dostał wolne po Euro 2016 i niemal od razu przeszedł do Napoli. Wizyta Polaka w Holandii nie będzie kolidowała z ligowym meczem jego drużyny, która zagra w sobotę z Udinese (20.45).https://m.agora.pl/zimbra/#