Tenis. Poznaliśmy drabinkę turnieju ATP w Monte Carlo. Trudna droga obrońcy tytułu

Wojciech Michałowski

LYNNE SLADKY/AP

W poniedziałek 16 kwietnia rozpocznie się prestiżowy turniej ATP w Monte Carlo. Będzie to trzecia w sezonie impreza rangi Masters 1000 i pierwsza na nawierzchni ziemnej. Jednym z faworytów jest obrońca tytułu i dziewięciokrotny mistrz, Rafael Nadal, lecz nie ma on łatwej drogi do finału.

Na skutek absencji Rogera Federera hiszpański tenisista jest rozstawiony z numerem czwartym i rozpocznie grę od drugiej rundy. Zmierzy się w niej na pewno z Brytyjczykiem: Danielem Evansem lub Kyle'em Edmundem. W kolejnej fazie może czekać młody Alexander Zverev, którego Nadal pokonał w pięciu setach na tegorocznym Australian Open. Powtórka z Melbourne może też nastąpić w ćwierćfinale: zgodnie z rozstawieniem powinien tam czekać Bułgar Grigor Dimitrow, czyli półfinałowy przeciwnik Nadala z pierwszego w sezonie Wielkiego Szlema. Jeśli nie dojdzie do sensacji, w boju o finał Rafa stanie naprzeciw odwiecznemu rywalowi, Novakowi Djokoviciowi, z którym przegrał ostatnie siedem spotkań.Serb stracił niedawno prowadzenie w rankingu ATP na rzecz Andy 'ego Murraya, przez co w turnieju, który odbywa się niedaleko jego miejsca zamieszkania, jest rozstawiony z numerem drugim. Podobnie jak Nadal, w pierwszej rundzie ma wolny los, w drugiej stawi zaś czoła Gilles'owi Simonowi lub Malekowi Jaziri'emu. Następnie z dużym prawdopodobieństwem będzie musiał pokonać Pablo Carreno-Bustę lub Fabio Fogniniego, aby myśleć o ewentualnej ćwierćfinałowej potyczce z kimś z dwójki: Dominic Thiem/David Goffin. Jeśli Novak, który wraca po przerwie spowodowanej kontuzją łokcia, poradzi sobie z Austriakiem lub Belgiem, w półfinale może zakończyć marzenia Nadala o dziesiątym triumfie w Monte Carlo.Tak prezentuje się dolna połowa drabinki, a jak wygląda górna? Na samym jej szczycie widnieje nazwisko Andy'ego Murraya, dla którego będzie to pierwszy start od sensacyjnej porażki z Vaskiem Pospisilem w Indian Wells. Szkota w drugiej rundzie czeka starcie z solidnym Gillesem Mullerem lub lubiącym nawierzchnię ziemną Tommym Robredo. Następni w drabince mogą być Albert Ramos lub Philipp Kohlschreiber, a w ćwierćfinale jeden z dwójki: Tomas Berdych/Marin Cilić. O finał 29-latek może zawalczyć ze Stanem Wawrinką, który wygrał całe rozgrywki trzy lata temu. Ten będzie musiał jednak pokonać wcześniej najprawdopodobniej Jo-Wilfrieda Tsongę, który z powodu narodzin dziecka zrezygnował z ostatnich występów w Miami i Pucharze Davisa.Jest kilka wielkich nazwisk, których w Monte Carlo zabraknie. Pierwszym z nich jest, oczywiście, Roger Federer, który po zwycięstwach w Indian Wells i Miami robi sobie przerwę od startów na nawierzchni ziemnej i powróci jedynie na French Open. David Ferrer także nie wystąpi, już drugi rok z rzędu. Kei Nishikori rozpocznie sezon na cegle tydzień później w Barcelonie, a Nick Kyrgios w portugalskim Estoril. Nie zobaczymy też kontuzjowanego Gaela Monfilsa oraz m.in. Jacka Socka i Johna Isnera.

