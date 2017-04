Siatkówka. Damian Wojtaszek po sezonie opuści Asseco Resovię Rzeszów

Co dalej z Resovią?

- Ze smutkiem muszę poinformować, iż była to ostatnia moja akcja w tym sezonie oraz w barwach Asseco Resovii Rzeszów . Po badaniach lekarskich okazało się, że z kolanem nie jest aż tak źle, lecz przerwa niestety potrzebna. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom za super dwa sezony. Walka o brązowy medal jeszcze się nie skończyła, więc liczymy na wasze wsparcie i doping - poinformował na oficjalnym profilu na Instagramie libero klubu z Podkarpacia, Damian Wojtaszek.Statystycznie w rundzie zasadniczej libero Resovii był 3. zawodnikiem na tej pozycji w Polsce. W tym sezonie w klubie z Podkarpacia rozegrał 21 meczów (79 setów) - w sumie przyjmował 358 razy. Kontuzja spowodowała, że jego miejsce w podstawowym składzie zajął reprezentant juniorów, Mateusz Masłowski.Asseco Resovia Rzeszów to piąty klub w karierze Wojtaszka. Spędził w niej dwa lata. Jego pierwszym zespołem był Dziekan Milicz, później przeniósł się MKS-u MOS Wola Warszawa (2004-2007). Kolejne lata spędził w AZS-ie Politechnika Warszawska (2007-2012), z którego udał się do Jastrzębskiego Węgla. Wtedy w jego karierze nastąpił przełom - trzy lata w klubie ze Śląska zaowocowały powołaniem do kadry.Do jego sukcesów klubowych można zaliczyć 2. miejsce w Pucharze Challange (2012 rok), srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw kraju oraz brąz Ligi Mistrzów (2014 rok). Z reprezentacją wygrał Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w 2013 roku, sięgnął po srebro Letniej Uniwersjady i brąz Ligi Europejskiej w 2015 roku.Spekuluje się, że w przyszłym sezonie Wojtaszek razem z Piotrem Nowakowskim zagrają w ONICO AZS-ie Politechnice Warszawskiej. Nie będą to pierwsi zawodnicy, którzy opuszczą Resovię po sezonie 2016/2017. Dużo mówi się o ofercie, którą John Gordon Perrin dostał z Lotosu Trefla Gdańsk oraz o tym, że Gavin Schmitt w kolejnych rozgrywkach zagra w Japonii.Nieznana jest przyszłość duetu Drzyzga-Tichacek. Do klubu z Podkarpacia dołączy Michał Kędzierski, co oznacza, że Resovia najprawdopodobniej pożegna się z którymś z rozgrywających. Wiadomo, że kontrakt przedłużyli Marcin Możdżonek, Thaibult Rossard oraz Jochen Schoeps. Ponadto na ataku zagra powracający z Kataru Jakub Jarosz.Obecnie Resovia gra o brązowy medal PlusLigi z Jastrzębskim Węglem. Ich pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek.