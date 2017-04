Mick Schumacher zadebiutował w Formule 3

Poprzednie dwa sezony młody Schumacher spędził w Formule 4 przeznaczonej dla młodych kierowców. W 2015 r. zdobył m.in. w pierwszym wyścigu nagrodę dla najlepszego debiutanta, a w klasyfikacji generalnej był dziesiąty. W minionym roku zakończył zawody całego sezonu na drugiej pozycji.Cykl wyścigów Formuła 3, podobnie jak F4 to kolejne etapy w drodze do Formuły 1. Kierowcy ścigają się także w bolidach, ale o znacznie mniejszej mocy. Tegoroczna rywalizacja w Formule 3 rozpoczęta na Silverstone zakończy się w połowie października w niemieckim Hockenheimring w Badenii-Wirtembergii.Menedżerką nastolatka, podobnie jak jego słynnego ojca, jest Sabine Kehm.Michael Schumacher 29 grudnia 2013 roku miał tragiczny wypadek na nartach w okolicach Meribel we francuskich Alpach. Przewrócił się i uderzył głową w skałę z tak dużą siłą, że mimo kasku doznał poważnego urazu mózgu. Przez blisko sześć miesięcy był utrzymywany w stanie sztucznej śpiączki w szpitalu w Grenoble. Potem został przewieziony do kliniki w Lozannie, gdzie go wybudzono. Opuścił ją we wrześniu 2014 r. i od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland nad Jeziorem Genewskim. Niemiec zdobywał tytuł mistrza świata w latach 1994-1995 oraz 2000-2004. Karierę zakończył w 2012 roku.