Jacek Magiera: Święta? Dziś trenujemy, w sobotę trenujemy, w niedzielę trenujemy...

- Święta? Cały czas pracujemy według schematu - święta tego nie zmieniają, nie ma wolnego. Dziś trenujemy, w sobotę trenujemy, w niedzielę trenujemy, potem jedziemy na zgrupowanie przedmeczowe do hotelu, gdzie zjemy w poniedziałek świąteczne śniadanie - mówi Jacek Magiera.Trener Legii w piątek spotkał się z dziennikarzami na briefingu, który dotyczył poniedziałkowego meczu z Koroną. Część meczów 29. kolejki Lotto Ekstraklasy zaplanowane zostały też na sobotę. - Czy wolałbym grać w sobotę? Nie mam wpływu na terminarz. Nie mogę wybierać, czy gramy w sobotę, czy w poniedziałek. Trochę jednak szkoda, że w poniedziałek nie graliśmy po meczu z Ajaksem [w 23. kolejce Legia zremisowała 1:1 z Bruk-Betem, mecz rozegrany został w niedzielę], ale nie robimy z tego tragedii - przyznaje Magiera.W poprzedniej kolejce Legia wygrała z Lechem 2:1. Zwycięskiego gola w ostatnich sekundach spotkania strzelił Kasper Hamalainen. - To pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Że przegrywając trzy minuty przed końcem można spotkanie wygrać. Że zawsze trzeba dążyć do zwycięstwa. I my w Poznaniu dążyliśmy. Wygrana z Lechem dała nam trzy punkty i jeszcze więcej pewności siebie, którą trzeba teraz przekuć na końcówkę sezonu - powiedział szkoleniowiec mistrza Polski.I później dodał: - Z pokorą podchodzimy do poniedziałkowego meczu z Koroną. Zwycięstwo jest naszym celem, ale musimy zagrać na swoim poziomie. Tylko to da nam gwarancję, że powalczymy o trzy punkty. Nie można lekceważyć przeciwnika. Statystyki, które mówią, że Korona gra gorzej na wyjazdach, mnie nie przekonują. Wyjdą w jedenastu na boisko i będą walczyć.Magiera w meczu z Koroną nie będzie mógł skorzystać z Guilherme i Michała Kopczyńskiego, obaj wykartkowali się w Poznaniu. - Oczywiście mam pomysł, kto ich zastąpi. Czy największe szanse mają Dominik Nagy i Tomasz Jodłowiec? Powiedziałbym raczej, że Kasper Hamalainen. Po meczu w Poznaniu, gdzie wszedł z ławki, najbardziej zasłużył sobie na to, by teraz zagrać w pierwszym składzie - odpowiedział wprost Magiera.Mecz Legia - Korona w poniedziałek o 15.30. Transmisja w Canal+ Sport.pl, relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.