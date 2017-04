Ekstraklasa. Nenad Bjelica: Byliśmy sfrustrowani po meczu z Legią. Ale ta porażka nas zmotywowała. Chcemy rewanżu!

Lechici w trzech ostatnich meczach zdobyli tylko dwa punkty i czołówka im trochę uciekła. W niedzielę w hitowym pojedynku ulegli Legii Warszawa 1:2, choć na osiem minut przed końcem strzelili bramkę na 1:0. Decydującego gola stracili w czwartej minucie doliczonego czasu gry - Byliśmy sfrustrowani po meczu z Legią, ale widzę że ta porażka nas wszystkich bardzo zmotywowała. Chcemy rewanżu. On przyjdzie. Ale spokojnie, teraz musimy skoncentrować się na naszym najbliższym przeciwniku - przyznał Bjelica na piątkowej konferencji prasowej.A najbliższym rywalem będzie siódma w tabeli Wisła Płock , która wciąż nie może być pewna zakwalifikowania się do grupy mistrzowskiej. Lech nigdy dotąd nie wygrał ligowego spotkania w Płocku.- To jest jeszcze jedna motywacja, by odnieść zwycięstwo. Nie myślę jednak o tym, co było 10 lat wcześniej czy jeszcze dawniej. Ważna jest nasza forma, jaką pokażemy jutro. Wiemy wszystko o rywalu, to bardzo skuteczny zespół, wygrał dwa ostatnie mecze. Natomiast my jak zawsze skupiamy się przede wszystkim na sobie - dodał chorwacki szkoleniowiec.Lech w Płocku prawdopodobnie zagra bez Szymona Pawłowskiego, który w meczu z Legią doznał kontuzji. Jednym z kandydatów do zastąpienia skrzydłowego jest Mihai Radut. Rumuński piłkarz często pojawia się na boisku, ale zwykle dopiero pod koniec spotkania.- Jestem bardzo zadowolony z Mihaia. Może nie zagrał dotąd zbyt wiele, ale jak się pojawiał na boisku, to pokazywał się z dobrej strony. Po meczu w Szczecinie, gdzie zagraliśmy bardzo słabo, to do niego akurat nie miałem pretensji. Radut jest jedną z alternatyw zastąpienia Pawłowskiego. To dość uniwersalny zawodnik, może występować na czterech pozycjach, dlatego go ściągnęliśmy do Poznania - wyjaśnił Bjelica.Sam zawodnik też liczy, że wkrótce będzie mógł zagrać więcej minut. - Po przyjściu do Lecha złapałem kontuzję i potrzebowałem trochę czasu, by dojść do siebie. Teraz już jestem w pełnej dyspozycji. To, co pokazuje na boisku, to nie jest moje maksimum możliwości. Muszę jeszcze zaadaptować do gry w Lechu. Jak każdy zawodnik, chciałbym grać jak najwięcej, ale ta decyzja należy do trenera. Liczę, że dostanę więcej minut i wtedy pokażę, na co mnie stać - przyznał Rumun.Mecz Wisły Płock z Lechem rozegrany zostanie w sobotę o godz. 20.30. W Poznaniu "Kolejorz" wygrał 2:0.