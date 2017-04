Va Bank i Caccini faworytami w Berlinie. "Przyjeżdżają polskie supergwiazdy"

Va Bank powróci na zwycięski szlak?

Caccini przed łatwiejszym zadaniem niż w sierpniu

Najpierw o godz. 15.40 do boju ruszy Va Bank w wyścigu Preis von Dahlwitz, natomiast godzinę później w biegu ALTANO-Rennen pobiegnie Caccini. Obie gonitwy mają rangę Listed, a rywale są z pewnością w zasięgu naszych znakomitych ogierów, chociaż trzeba brać pod uwagę, że o tak wczesnej porze roku najlepsze polskie konie do tej pory nie startowały. Mimo to są faworytami. - Przyjeżdżają polskie supergwiazdy - tak ich występ zapowiadany jest na oficjalnej stronie toru w Hoppegarten. Podkreśla się, że tylko Va Bank został pokonany tylko raz - i to przez Cacciniego.Va Bank (tr. Maciej Janikowski) jest najwyżej sklasyfikowanym koniem w stawce (GAG 98). Z dwójki jego teoretycznie najgroźniejszych przeciwników, czwarty w Derby Niemiec Wai Key Star wydaje się bardziej godnym uwagi, ze względu na stabilność formy. W sierpniu łatwo wygrał na poziomie G3, ale w październiku w podobnym towarzystwie zajął piąte miejsce, przy czym różnice na celowniku były bardzo niewielkie - łącznie stracił 1,85 dł. do triumfatora, Devastara, który w Baden-Baden ukończył wyścig daleko za Va Bankiem (8 dł.).Boscaccio zapowiadał się rewelacyjnie w wieku trzech lat, ale po trzech zwycięstwach (najpierw w łatwo słabszym towarzystwie, następnie pewnie na poziomie Listed, a na koniec w po walce w G2) zawiódł w niemieckich Derby, w których startował w roli faworyta. Fatalnie zaprezentował się też w prestiżowej Grosser Preis von Baden we wrześniu, przybiegając daleko za stawką. Od tamtej pory nie startował, więc jego forma i prawdziwe możliwości wciąż są zagadką.El Loco, Fair Mountain i Wild Chief to solidne konie, kandydaci do wywalczenia płatnych miejsc. Ten ostatni w sierpniu finiszował niemal 13 dł. za Va Bankiem. Patrząc jedynie pod kątem wyceny koni w niemieckim handikapie, startujący w tym samym wyścigu Bowie ze stajni Adama Wyrzyka powinien zamykać pole, gdyż teoretycznie najsłabszemu Apoleonowi ustępuje pod tym względem aż o 23 kg!W czwartkowych notowaniach Va Bank jest uznawany za faworyta (2,6 do 1), a kolejnymi kandydatami do wygranej są Wai Key Star (3,25), Boscaccio (5), Wild Chief (7,5) oraz El Loco (8).1. Boscaccio (4 l.; GAG 96) - D. Schiergen 58 kg2. Va Bank (5 l.; 98) - M. Seidl 583. Wai Key Star (4 l.; 97) - E. Pedroza 584. El Loco (4 l.; 94,5) - A. de Vries 575. Fair Mountain (5 l.; 93) - J. Bojko 576. Apoleon (7 l.; 87) - F. Minarik 557. Bowie (5 l.; 64) - T. Lukasek 558. Nimrod (4 l.; 88) - D. Porcu 559. Wild Chief (6 l.; 94,5) - A. Pietsch 55Oprócz Cacciniego (GAG 91,5, tr. Adam Wyrzyk) w gronie koni zapisanych do długodystansowego biegu dwa mają handikap przekraczający 90 kg: Berghain (92) oraz Rock of Romance (91,5). Spotkały się one w październiku (w Mediolanie, wyścig G3) i pierwszy z nich był trzeci, a rywal finiszował bezpośrednio za nim. Oba wydają się specjalizować na długich dystansach, więc będą stanowić ciekawe wyzwanie dla polskiego Konia Roku 2016. Z pozostałych wyróżniają się Iraklion, Shadow Sadness i bardzo doświadczony, ale chyba mający już najlepsze lata za sobą Seismos. Reszta koni wyraźnie ustępuje dotychczasowymi osiągnięciami wymienionej szóstce.Caccini po raz drugi wystąpi na torze w Hoppegarten. W połowie sierpnia w gonitwie G1 (2400 m) zajął piąte miejsce w sześciokonnej stawce.Wczesne notowania: Caccini (2,7), Rock of Romance (5,5), Iraklion (7), Berghain (7,5), Shadow Sadness (8,5), Fast Lightning (10).