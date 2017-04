Primera Division. "Sport": Oscar Garcia kandydatem na trenera Barcelony

Enrique już zapowiedział, że odejdzie z zespołu mistrza Hiszpanii po zakończeniu tego sezonu. Wśród potencjalnych następców wymienia się m.in. Juana Carlosa Unzue czy Ernesto Valverde z Athletiku.Szanse Unzue - asystenta Enrique - miały jednak spaść po porażce 0-3 z Juventusem w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Słaba postawa Barcelony ma skłonić działaczy do tego, by postawić na nieco inną opcję, by coś zmienić.Takim kandydatem ma być Oscar Garcia, który ma "DNA Barcy", jest młody oraz doświadczony. To wychowanek katalońskiego klubu, w pierwszej drużynie zagrał 69 spotkań, w których strzelił 21 goli. Obecnie jest trenerem austriackiego Red Bulla Salzburg, wcześniej prowadził Maccabi Tel Awiw, Brighton oraz Watford.