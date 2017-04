SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Bardzo ważne mecze w ekstraklasie i walka o mistrzostwo Hiszpanii

EKSTRAKLASA



15.30 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin



Do końca rundy zasadniczej ekstraklasy zostały już tylko dwie kolejki. Gospodarze nie mają szans na awans do grupy mistrzowskiej, ale zajmują 15. miejsce w tabeli, więc każdy punkt jest na wagę złota. Za to Pogoń jest 9., ale do zespołów z miejsc 6-9 traci tylko dwa punkty.



Typ Sport.pl: REMIS



15.30 Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna



Obie drużyny po podziale zagrają w grupie spadkowej. W dużo lepszej sytuacji jest Śląsk, który ma 32 pkt, ale to tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową - i jeden po podziale. Goście mają za to zaledwie 26 pkt. Gospodarze zagrają bez zawieszonego Ryoty Morioki.



Typ Sport.pl: ŚLĄSK



18.00 Jagiellonia Białystok - Cracovia



Lider ekstraklasy walczy o zachowanie tej pozycji przed podziałem ekstraklasy. Wystarczą do tego zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach lub jedno zwycięstwo i porażka Legii. Cracovia myśli za to tylko o utrzymaniu się. Zajmuje ostatnie bezpieczne, 14. miejsce. Ma 30 pkt - tyle samo co 12. Piast i 15. Ruch.



Typ Sport.pl: JAGIELLONIA



20.30 Wisła Płock - Lech Poznań



Dla obu drużyn to bardzo ważne spotkanie. Gospodarze są na 6. miejscu w tabeli, ale ich przewaga nad 9. drużyną wynosi zaledwie dwa punkty. Za to Lech Poznań nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę, bo już teraz traci aż sześć punktów do prowadzącej Jagiellonii.



Typ Sport.pl: LECH



INNE MECZE PIŁKARSKIE



12.30 Inter Mediolan - AC Milan



Derby Mediolanu co prawda nie będą rozgrywane w półfinale Ligi Mistrzów, jak jeszcze w 2003 roku, ale też powinny przynieść sporo emocji. Zespoły chińskich właścicieli walczą obecnie o miejsce w Lidze Europy. W lepszej sytuacji jest Milan, który na 7 kolejek przed końcem sezonu jest 6. z 57 pkt - Inter ma o dwa punkty mniej.



Typ Sport.pl: REMIS



16.15 Sporting Gijon - Real Madryt



Uniesiony zwycięstwem z Bayernem Monachium Real Madryt wraca na hiszpańskie boiska, by walczyć o mistrzostwo kraju. Tym razem rywalem będzie 18. w tabeli Sporting Gijon, dla którego to jeden z ostatnich momentów na wygrzebanie się ze strefy spadkowej.



Typ Sport.pl: REAL MADRYT



18.30 Bayer Leverkusen - Bayern Monachium



Dla Bayernu najważniejszy jest rewanż w Lidze Mistrzów z Realem Madryt (porażka 1-2 w Monachium), więc niewykluczone, że Carlo Ancelotti wystawi rezerwowy skład (lub choćby częściowo). Na pewno nie zagra zawieszony za kartki Robert Lewandowski, który dzięki temu będzie mógł lepiej wypocząć na starcie z Realem.



Typ Sport.pl: REMIS



20.45 Barcelona - Real Sociedad



Po ostatniej porażce z Malagą (0-2) Barcelona nie może pozwolić sobie na więcej wpadek. W ostatnim ligowym meczu przed El Clasico "Duma Katalonii" zagra z Realem Sociedad, który zajmuje 6. miejsce, choć przegrał trzy z ostatnich pięciu meczów. Barcelona obecnie traci do Realu 3 pkt i ma o jeden mecz rozegrany więcej.



Typ Sport.pl: BARCELONA



20.45 Napoli - Udinese



Napoli nie poddaje się w walce o wicemistrzostwo Włoch. Zajmuje 3. miejsce i traci do 2. Romy cztery punkty na siedem kolejek przed końcem sezonu. Z tego względu musi wygrywać takie mecze jak z Udinese, które jest 11. w tabeli - choć z pięciu ostatnich spotkań "Zebry" nie przegrały żadnego.



Typ Sport.pl: NAPOLI



Poza tym dzieje się:



od 12.00 26. kolejka pierwszej ligi piłkarskiej



o 13.00 mecz 1/8 finału PGNiG Superligi mężczyzn - Chrobry Głogów - Pogoń Szczecin



od 13.00 mecze 32. kolejki Primera Division, w tym Deportivo - Malaga (Przemysław Tytoń)



od 13.30 mecze 33. kolejki Premier League, w tym Watford - Swansea (Łukasz Fabiański) czy Stoke - Hull (Kamil Grosicki)



od 15.30 mecze 29. kolejki Bundesligi



o 17.00 kwalifikacje do Grand Prix Bahrajnu w Formule 1



od 18.00 mecze 28. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki



od 20.00 mecze 33. kolejki Ligue 1, w tym Monaco - Dijon (Kamil Glik)



NIEDZIELA





17.00 Manchester United - Chelsea



Hit kolejki Premier League. Jeśli Chelsea wygra, to już chyba nic nie zatrzyma "The Blues" przed zdobyciem mistrzostwa Anglii. Ale Manchester United też ma o co grać - zajmuje 5. miejsce ze stratą czterech punktów do 4. miejsca (i ma o jeden mecz rozegrany mniej).



Typ Sport.pl: REMIS



18.00 KV Oostende - Anderlecht



Anderlecht Łukasza Teodorczyka walczy o mistrzostwo Belgii. Po podziale ligi ma 35 pkt, aż o cztery więcej od drugiego Club Brugge. Mecz z szóstym Oostende to doskonała okazja na zachowanie przewagi i dla Łukasza Teodorczyka na strzelenie kolejnych goli.



Typ Sport.pl: ANDERLECHT



POZOSTAŁE WYDARZENIA



17.00 Formuła 1. GP Bahrajnu



Grand Prix Bahrajnu to trzecia runda tegorocznego sezonu Formuły 1. Przy sztucznym oświetleniu o pozycję samodzielnego lidera w klasyfikacji generalnej powalczą Lewis Hamilton (Mercedes) z Sebastianem Vettelem (Ferrari) - obaj obecnie mają po 43 pkt. Trzeci jest Max Verstappen z Red Bulla (25 pkt).



Poza tym dzieje się:



od 12.00 mecze 32. kolejki Primera Division



o 14.30 mecz 33. kolejki Premier League - West Bromwich - Liverpool



od 15.00 mecze 33. kolejki Ligue 1, w tym Nantes - Bordeaux (Mariusz Stępiński, Igor Lewczuk) czy Bastia - Lyon (Maciej Rybus)



od 15.30 mecze 29. kolejki Bundesligi



od 15.40 wyścigi konne w Berlinie, wystartują dwa najlepsze folbluty w polskim treningu: Va Bank i Caccini



od 16.30 spotkania 1. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi



kolarski wyścig Amstel Gold Race 2017



PONIEDZIAŁEK



EKSTRAKLASA



