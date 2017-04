PlusLiga. Adrian Stańczak i Rafał Sobański z nowymi kontraktami w GKS

- Adrian od początku bardzo pozytywnie podchodził do projektu, jaki realizujemy w Katowicach . Sprawdził się u nas, praktycznie cały sezon grał na wysokim poziomie. Stąd decyzja, aby przedłużyć z nim kontrakt na kolejny rok - powiedział menedżer siatkarskiej sekcji GKS-u Katowice , Dariusz Łyczko. - Klub - i my jako zawodnicy - mamy spore ambicje. Choć byliśmy beniaminkiem PlusLigi, to ostatni sezon był dla nas bardzo udany. Ciężką pracą chcemy to podtrzymać. Dlatego cieszę się, że wciąż będę mógł być częścią GieKSy i budować siatkarską przyszłość klubu - powiedział libero. Stańczak podpisał kontrakt na kolejny rok.- Rafał natomiast jest niezwykle pracowity i rozwojowy, co jest bardzo istotne. Trener Piotr Gruszka docenił postęp, jaki ten zawodnik dokonał w ciągu ostatnich miesięcy. Rafał potrafi pokazać charakter na parkiecie - dodał Łyczko. Statystycznie Rafał Sobański jest 20. przyjmującym w Polsce. Zagrał w 29 meczach rundy zasadniczej, zdobywając dla swojego zespołu 203 punkty w ataku. Z klubem ze Śląska związał się na kolejne 2 lata.Przedłużanie kontraktów w GKS-ie Katowice trwa już od dłuższego czasu. Przed Stańczakiem i Sobańskim zrobili to atakujący Karol Butryn oraz środkowy Bartłomiej Krulicki. Trenerem GKS-u przez kolejne trzy lata będzie Piotr Gruszka, a za przygotowanie fizyczne będzie odpowiadał Andrzej Zahorski.GKS Katowice zakończył debiutancki sezon 2016/2017 na 10. miejscu, przegrywając 9. pozycję w złotym secie z ONICO AZS-em Politechnika Warszawska.