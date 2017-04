Play-off NBA. Sport.pl typuje pierwszą rundę. Wizards faworytem, będą sensacje?

WSCHÓD

ZACHÓD

Rywalizacja we wszystkich rundach play-off toczy się do czterech zwycięstw. Dwa pierwsze spotkania rozgrywane są na parkiecie drużyny, która miała lepszy bilans na koniec sezonu zasadniczego. Sport.pl tradycyjnie przed pierwszymi meczami wskazuje faworytów każdej pary. Kto naszym zdaniem zagra w drugiej rundzie play-off NBA Dwayne Wade zagrał więcej meczów w play-off niż cała drużyna Celtics i Bulls będą musieli sięgnąć do swojego defensywnego arsenału, by utrzymać się w tej serii. Im brzydsze mecze z mniejszą ilością punktów, tym szanse Bulls rosną. Celtics mają lepiej zbilansowaną drużynę, lepiej rzucają z dystansu, a Al Horford wnosi potrzebne doświadczenie. Ekipa z Bostonu łatwo mieć nie będzie, ale odpadnięcie w pierwszej rundzie byłoby sensacją.4-2 dla CelticsPaul George jest jednym z najlepszych graczy NBA, rok temu niemal w pojedynkę o mały włos nie wyeliminował Toronto Raptors, będzie wyzwaniem dla LeBrona Jamesa, ale Cavaliers to po prostu lepsza drużyna. W tym sezonie bronią co prawda fatalnie, ale nadrabiają to wszystko atakiem i mam wrażenie, że przez fazę zasadniczą się przespacerowali, by prawdziwą siłę pokazać w play-off.4-1 dla CavaliersRaptors są jedną z niewielu drużyn, która ma zarówno atak jak i obroną w najlepszej dziesiątce ligi. Po zimowych transferach (doszedł Serge Ibaja i P.J. Tucker) mają szeroki skład, a jedyne czego im brakuje, to zgrania przez kontuzję Kyle'a Lowry'ego. Bucks mają niesamowitego Giannisa Antetokounmpo, ale chyba jeszcze nie są przygotowani do tego, by naprawdę namieszać w play-off.4-2 dla RaptorsPod koszem czekamy na pojedynek Marcina Gortata z Dwightem Howardem, a Wizards muszą znaleźć sposób na zatrzymanie najlepszego gracza Hawks - Paula Millsapa i zacząć lepiej bronić niż w końcówce sezonu zasadniczego. Rywale z kolei będą mieć problemy z piekielnie szybkim Johnem Wallem, który chce rewanżu za półfinał Konferencji Wschodniej sprzed dwóch lat. Wtedy Hawks wykorzystali jego kontuzję ręki i wyeliminowali Wizards. Teraz górą ma być ekipa z Waszyngtonu. W sezonie Gortat i spółka pokazali, że kompleksu Hawks już się pozbyli, wygrywając trzy z czterech bezpośrednich meczów.4-1 dla WizardsDamian Lillard wierzy, że Blazers pokonają najlepszy zespół NBA w sześciu meczach, ale poza wielką pewnością siebie przed startem tej rywalizacji zbyt wielu argumentów nie ma po swojej stronie. Warriors wygrali wszystkie cztery mecze w sezonie, mają najlepszą ofensywę w całej NBA, a do tego nie są zmęczeni gonieniem za rekordami jak rok temu. Oczywiście, Warriors znów będą musieli wkomponować Kevina Duranta, który wrócił już do gry po kontuzji, ale takie problemy jak Steve Kerr chciałby mieć każdy trener w lidze.4-1 dla WarriorsSpurs bez Tima Duncana to wciąż ci sami Spurs. Zespół Gregga Popovicha ma najlepszą defensywę w całej NBA, atak mieści się w czołowej dziesiątce i trudno typować przeciwko nim. Grizzlies to bardzo niedoceniania drużyna, świetna w defensywie, ale nie ma ani takiej głębi składu, ani takiej siły ognia jak Spurs. Marc Gasol i Mike Conley muszą wznieść się na wyżyny swojej gry, by ekipa z Tennessee była w stanie coś w tej serii urwać. Grizzlies brak takiego gracza jak Kawhi Leonard ze Spurs, który potrafi rozstrzygać mecze w końcówce i nie bez powodu jego nazwisko pojawiło się w wyścigu po tytuł MVP.4-1 dla SpursPojedynek kandydatów do tytułu MVP sezonu zasadniczego. Russell Westbrook udowodnił w tym sezonie, że wątpić w niego nie należy i zaciągnął Thunder do play-off. Rockets wreszcie wprowadzili w pełni do NBA swoją filozofię koszykówki , gdzie tylko rzuca się za trzy punkty i spod kosza, a James Harden odnalazł się w nowej roli. Rockets wygrali w sezonie z Thunder trzy z czterech meczów i są też faworytem tej serii. Harden ma wokół siebie lepszy system i nie musi wcale grać fantastycznie, by Rockets awansowali do kolejnej rundy play-off. Thunder bez Westbrooka "na dopalaczach" sobie nie poradzą.4-2 dla RocketsDla tych LA Clippers to walka o być albo nie być. Jeśli Chris Paul, Blake Griffin i DeAndre Jordan znów się wyłożą w play-off, to będzie koniec tej tzw. wielkiej trójki. Po stronie Clippers jest przewaga doświadczenia, własnego parkietu i trzy wygrane bezpośrednie pojedynki w sezonie. Jazz bardzo od nich nie odstają i mają szansę sprawić niespodziankę. Ich atak nie jest na tak wysokim poziomie, ale bronią zdecydowanie lepiej. By awansować potrzebują Gordona Haywarda w gwiazdorskiej formie, ale Clippers w sezonie potrafili go całkiem nieźle ograniczyć.4-3 dla Clippers