Ekstraklasa. Tajemnicza kontuzja Rafała Murawskiego

Po spotkaniu z Jagiellonią Murawski trenował indywidualnie, ale mimo, że upłynął prawie miesiąc, piłkarz nie czuje żadnej poprawy.- Nie potrafię nic więcej powiedzieć w temacie kontuzji Rafała - powiedział trener Pogoni Kazimierz Moskal cytowany przez "Sportowe Fakty" . - Rozmawiałem z nim w środę. On sam nie wie, w jakim miejscu jest i na czym stoi. I trudno się spodziewać, że w najbliższych dniach dołączy do zespołu, bo z tego co mi powiedział, nie czuje poprawy.Kontrakt Murawskiego z Pogonią wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Na razie nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. W tym sezonie strzelił pięć goli i zaliczył jedną asystę, a Pogoń zajmuje dziewiąte miejsce na dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego ekstraklasy. Do zespołów z miejsc 6-9 - Korona Kielce , Wisła Płock , Zagłębie Lubin - mających 38 pkt Pogoń traci zaledwie dwa "oczka".