Liga Europy. Remis Manchesteru United. Wygrane Ajaksu i Celty. Zadymy w Lyonie

Wyniki meczów 1/4 finału Ligi Europejskiej:

Od kilku dni pod znakiem zapytania stał występ w zespole Anderlechtu Łukasza Teodorczyka. Napastnik reprezentacji Polski zmaga się bowiem z urazem lewego barku. Spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się w 75. minucie.Jego zespół przegrywał od 37. min po bramce Henrika Mchitarjana, który wpakował piłkę do bramki z bliskiej odległości dobijając strzał Marcusa Rashforda. W 86. minucie efektownym strzałem głową wyrównał Leander Dendoncker.Cenne zwycięstwo odniósł Ajax Amsterdam , który w 1/16 finału wyeliminował Legię Warszawa . Dwie bramki dla wicemistrza Holandii zdobył Davy Klaassen (23-karny i 52).Aż pięć goli padło w meczu Celty Vigo z KRC Genk. Hiszpański zespół wygrał 3:2.Z 45-minutowym opóźnieniem rozpoczęło się czwarte spotkanie w tej fazie Olympique Lyon z Besiktasem Stambuł. Fani miejscowej drużyny w obawie przed petardami rzucanymi z górnej trybuny zajmowanej przez kibiców tureckiej drużyny wbiegli na boisko. O zachowanie spokoju zaapelował przez mikrofon prezes klubu Jean-Michel Aulas.Lyon przez ponad godzinę przegrywał po bramce Ryana Babela w 15. minucie. W końcówce spotkania gospodarze strzelili dwie bramki w ciągu niespełna dwóch minut. W 83. min technicznym strzałem zewnętrzną częścią stopy wyrównał Corentin Tolisso. Natomiast w 85. fatalny błąd popełnił bramkarz Besiktasu. Hiszpan Fabricio Ramirez próbował kiwać się przed własną bramką z rywalami. Bezlitośnie wykorzystał to Jeremy Morel, który z łatwością odebrał mu piłkę i wpakował ją do pustej bramki.W kadrze meczowej gospodarzy zabrakło Macieja Rybusa.RSC Anderlecht - Manchester United 1:1 (0:1)Celta Vigo - KRC Genk 3:2 (3:1)Ajax Amsterdam - Schalke 04 Gelsenkirchen 2:0 (1:0)Olympique Lyon - Besiktas Stambuł - mecz opóźnionyRewanże 1/4 finału - 20 kwietnia Półfinały - 4 i 11 maja Finał - 24 maja (Sztokholm)